Надела кроп-топ под цвет пальто: Крисси Тейген в объективах папарацци

Крисси Тейген на прошлой неделе очень часто попадала под прицел фотографов.

Крисси сфотографировали во время прогулки в Сохо, в Нью-Йорке. 35-летняя Тейген была одета в синие джинсы с яркой росписью от Dsquared2 модель Ashish, которые надела в сочетании с укороченным топом цвета марсала и пальто, подобранному тому в тон. Обута звезда была в бархатные босоножки на высоких каблуках.

Короткие волосы модели были распущены, на лице был легкий дневной макияж, а в ушах – золотые серьги. Крисси приветственно махала рукой фотографам и улыбалась.

Крисси Тейген / Getty Images

Также Крисси попала под прицел папарацци, когда направлялась вечером на ужин во французский ресторан Le Bernardin в Нью-Йорке. Звезда была одета в черное платье от David Koma, которое имело тонкие бретельки, прозрачный корсетный верх и разрез сбоку. Изюминкой наряда были три круглых выреза, украшенных стразами.

Крисси Тейген / Getty Images

А еще на "Вечернем шоу" с Джимми Фэллоном Тейген появилась в красном костюме, который она сочетала с кружевным бюстгальтером и клатчем необычного дизайна.

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