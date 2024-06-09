Надела кружевное платье и не стала закрашивать седину: Сальма Хайек с мужем на ужине в Елисейском дворце

Актриса Сальма Хайек и ее муж бизнесмен Француа-Анри Пино посетили государственный ужин в рамках визита президента США во Францию .

На торжественное мероприятие в президентском Елисейском дворце в Париже 57-летняя Сальма приехала в темно-синем платье с кружевным верхом и пышным подолом. Наряд был, похоже, с вырезом на спине и дополнила его актриса черными босоножками на платформе и миниатюрным клатчем в руках.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / Фото: Getty Images

Платье выгодно подчеркивало формы актрисы. Сальма надела солнцезащитные очки в черепаховой оправе и насыщенную красную помаду на несла на губы. Волосы актрисы были распущены, и она не стала закрашивать седину, приобщившись к тренду, который уже давно задали многие ее коллеги.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Франсуа Анри-Пино надел классический костюм в сочетании с черным галстуком и черной рубашкой. Он слегка приобнял жену за талию, когда они направлялись на светское мероприятие.

Ранее мы показывали, какие образы для ужина выбрали первые леди США и Франции.

Визит Джо и Джилл Байден во Францию / Фото: Associated Press

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