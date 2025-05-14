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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Надела культовое "газетное" платье: Дженна Ортега скопировала образ Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе"

Своим выходом на красную дорожку молодая актриса напомнила об одном знаменитом наряде, который ассоциируется с Сарой Джессикой Паркер.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

Звезда популярного сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега посетила премьеру фильма «Спеши в завтра», в котором сыграла вместе с известным исполнителем The Weeknd настоящее имя которого Эйбел Тесфайе. Мероприятие состоялось в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна привлекла особое внимание на этой премьере, поскольку решила надеть культовое платье — 22-летняя актриса носила наряд от Dior из коллекции прет-а-порте осень-зима 2000 года, которое разработал Джон Гальяно.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

У этого платья открытая спина, бретелька халтер с золотой фурнитурой в виде больших букв D, декольте с драпировкой и ассиметричный подол. Платье характерно тем, что полностью украшено принтом в виде старых вырезок из газет, в которых говорится о бренде Dior.

А вот культовое это «газетное» платье потому, что его носила Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе». Впервые этот необычный наряд все увидели в 17-й серии 3-го сезона сериала. Это один из немногих нарядов, который Кэрри надевала повторно. Еще раз «газетное» платье было показано зрителям десять лет спустя в полнометражном фильме «Секс в большом городе-2».

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

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