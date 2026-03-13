Надела культовое платье, которое носили легенды поп-культуры: почему Зендая покорила мир новым образом

Зендея / © Associated Press

Зендея, которая по слухам недавно вышла замуж за Тома Холланда, появилась на публике в платье с огромным цветком гибискуса с золотой отделкой от бренда Cachè.

Этот необычный наряд на одно плечо является репликой наряда, который разработал бренд Eugene Alexander, основанный двумя дизайнерами — Юджином Штуцманом и Александром Волласом. Они открыли свой бизнес в 1981 году во Флориде, в небольшой мастерской в городе Сарасота, где в период расцвета фирмы работало 30 швей. После успеха в мире моды, дизайнеры поехали покорять Нью-Йорк и открыли бутик на 7-й авеню.

Зендея / © Associated Press

В период 1980-х вещи бренда Eugene Alexander были очень популярны среди знаменитостей. В частности, роскошные и дорогие вечерние платья носили Элизабет Тейлор и Джейн Фонда, Лоретта Линн и Ивана Трамп. Их платья также можно было увидеть на церемониях вручения «Оскара» и «Грэмми».

Однако именно такое же белое платье с цветком надела легендарная певица Уитни Хьюстон в 1987 году для рекламной фотсессии.

Уитни Хьюстон / © Getty Images

В 1994 году бренд Eugene Alexander закрылся, но их творчество продолжило свое существование, ведь о платьях бренда снова заговорили в 2008 году, когда в очень похожем появилась Сара Джессика Паркер в «Сексе в большом городе», но костюмер проекта модифицировала наряд, укоротив и убрав один цветок.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Платье же Зендеи — это уже реплика культового наряда двух легенд поп-культуры, а его белый цвет — идеальный намек на то, что недавно звезда была невестой.