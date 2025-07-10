Надела культовые бриллиантовые серьги Элизабет Тейлор: Ким Кардашьян скопировала образ актрисы

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян приняла участие в показе Balenciaga, который состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже. 44-летняя бизнесвумен прошлась по подиуму на прощальном шоу для уже бывшего креативного директора бренда Демны Гвасалии, который перешел рабоать в Gucci.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Кардашьян вышла на подиум в шелковом платье-комбинации с кружевной отделкой и длинной шубе. Образ дополнило ожерелье с бриллиантами от ювелирного дизайнера Лоррейн Шварц. Ее лук был вдохновлен кинодивой Элизабет Тейлор в фильме 1958 года «Кошка на раскалённой крыше».

Элизабет Тейлор / © Getty Images

Шварц приобрела серьги-подвески с бриллиантами, которые Майк Тодд подарил Тейлор, на аукционе Christie’s в 2011 году за колоссальную сумму в 374 500 долларов.

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Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Напомним, что Тейлор была известна своей роскошной коллекцией ювелирных украшений, а эта пара сережек была подарена ей тогдашним мужем Майком Тоддом в 1957 году. Они явно были одними из ее любимых украшений, и актриса носила эти потрясающие бриллианты на протяжении многих десятилетий после.

Элизабет Тейлор / © Getty Images

Но у них очень интересная история — серьги она увидела в парижском магазине и просто не смогла пройти мимо, даже, несмотря на то, что они были инкрустированы не драгоценными камнями, а обычными стразами. Тодд купил подарок для возлюбленной, а несколько месяцев спустя актриса решила надеть свое украшение на вечеринку и, заглянув в шкатулку с драгоценностями, очень удивилась, ведь серьги выглядели не только немного иначе, но и невероятно сверкали. Она надела их и не могла понять, что изменилось. Как оказалось, Майк подменил украшение на точную копию, но уже выполнненую в бриллиантах.

Напомним, что Ким любит подобные украшения с историей. Она владеет также украшением, которое носила принцесса Диана — аметистовым крестом Атталлы. Также Кардашьян столкнулась с критикой, поскольку надела музейный экспонат — настоящее платье Мэрилин Монро, которое выстявляется в музее и порвала его.

Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян и Норт Уэст / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press