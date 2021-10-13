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Надела купальник, как Кайли Дженнер: модель Жизель Оливейра похвасталась образом

Надела купальник, как Кайли Дженнер: модель Жизель Оливейра похвасталась образом

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Красотка повторила трендовый способ носить купальник.

27-летняя бразильская модель Жизель Оливейра поделилась с поклонниками новыми кадрами, на которых продемонстрировала эффектный пляжный лук. Звезда подиумов позировала в ярком голубом бикини, которое надела в стиле Кайли Дженнер - перевернув верхнюю часть.

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра
Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Дизайн самого купальни был довольно интересным: высокие плавки, крупная пластмассовая фурнитура в стиле 90-х. На одном из снимков Жизель завязала на бедра парео в такой же расцветке, как и ее бикини.

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра
Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Позировала для фото модель в бассейне без макияжа, с распущенными волосами, а из украшений на ней были только сережки.

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра
Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

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