Надела купальник, как Кайли Дженнер: модель Жизель Оливейра похвасталась образом

Красотка повторила трендовый способ носить купальник.

27-летняя бразильская модель Жизель Оливейра поделилась с поклонниками новыми кадрами, на которых продемонстрировала эффектный пляжный лук. Звезда подиумов позировала в ярком голубом бикини, которое надела в стиле Кайли Дженнер - перевернув верхнюю часть.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Дизайн самого купальни был довольно интересным: высокие плавки, крупная пластмассовая фурнитура в стиле 90-х. На одном из снимков Жизель завязала на бедра парео в такой же расцветке, как и ее бикини.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Позировала для фото модель в бассейне без макияжа, с распущенными волосами, а из украшений на ней были только сережки.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Читайте также: Халтер, монокини и пландж: виды купальников и их названия

Образы Жизель Оливейры (16 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку