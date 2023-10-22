Надела куртку с бахромой на свидание: Леди Гагу заметили с экс-бойфрендом

37-летняя певица и актриса Леди Гага сходила на свидание в Нью-Йорке. Звезду заметили с бойфрендом Майклом Полански, когда они прибыли на звездную вечеринку шоу Saturday Night Live.

Это было первое появление звезды за довольно длительное время на публике, поскольку она была занята работой в фильме "Джокер". Для выхода в свет Гага надела образ в любимом стиле - черные джинсы-скинни, кожаную куртку и ботинки на огромной платформе от Pleaser Flamingo-1020.

У куртки знаменитости была бахрома со стразами, придающая образу немного гламура, а дополнила она ее небольшой сумкой от Céline. Также Гага сделала макияж с темной помадой, накрасила ногти черным лаком и собрала волосы в высокий пучок. На глазах у нее были черные солнцезащитные очки, тоже Céline.

Леди Гага / Фото: Getty Images

Напомним, что Гага и Полански были в отношениях с 2019 года, но в этом году неожиданно объявили о расставании. Тогда сообщалось, что они мирно разошлись остались друзьями. Но теперь ини опять стали появляться на публике вместе, что породило слухи о том, что, возможно, их роман возобновился.

Читайте также:

Образы Леди Гаги: звезда в объективах папарацци (21 фото)