Надела латексный обтягивающий комбинезон: Аманда Холден в эффектном наряде на премьере в Лондоне

Британская теле и радиоведущая Аманда Холден вышла в свет в Лондоне. Звезда появилась на премьере фильма "Wicked: Чародейка", в котором главные роли сыграли Ариана Гранде и Синтия Эриво.

В соответствии дресс-коду этого мероприятия, Аманда надела наряд изумрудного цвета. На известной личности был обтягивающий комбинезон из латекса, который выигрышно подчеркивал фигуру.

В верхней части комбинезон был немного свободным и имел пуговицы, а вот его штаны тесно обтягивали ее тело. Лук она дополнила макияжем, роскошной укладкой и украшениями от известных ювелирных брендов Van Cleef & Arpels, а также от Cartier. В руке Аманда держала черный клатч-конверт, а обута была в туфли на каблуках.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

На этот добрый семейный фильм она взяла с собой младшую дочь - 12-летнюю Холли. Девочка выглядела очаровательно в нежно-розовом мини-платье с кристальными украшениями-каплями и туфлях на небольших каблуках. Волосы Холли были распущены.

Аманда Холден и ее дочь Холли / Фото: Getty Images

Как мама и дочь готовились к премьере Аманда показала в Instagram. В коротком забавном видео она продемонстрировала, что перед выходом на публику помощница натирала ее латексный костюм, чтобы на нем не было следов от пальцев, а также, как им с Холли делали макияж и укладку.

Также посетила премьеру коллега Аманда по утреннему шоу Heart FM - радиоведущая Эшли Робертс. Звезда была в наряде изумрудного цвета и произвела им настоящий фурор.

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