Надела лук от Виктории Бекхэм: украинская супермодель Алина Байкова на премьере фильма в Нью-Йорке

Образ звезды был элегантном, но с небольшим пикантным акцентом.

Украинская супермодель Алина Байкова продемонстрировала новый образ на мероприятии в Нью-Йорке - красотка посетила премьерный показ фильма "Быстрое золото", который прошел в кинотеатре Roxy Cinema.

Девушка выбрала для выхода в свет элегантный голубой наряд от британского бренда Виктории Бекхэм (Victoria Beckham). На Алине были широкие длинные брюки со складками и стрелками, а также блуза очень необычного дизайна, ведь она застегивалась только на одну пуговицу, а спереди на ней был вырез. Блузу Алина надела без белья, что добавляло образу эффектности.

Лук модель дополнила любимым клатчем и белыми остроносыми туфлями.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Волосы Байкова собрала в пучок, надела любимые серьги с бриллиантами и сделала лаконичный макияж с серебристыми тенями и нюдовой помадой.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Фильм рассказывает о жизни и карьере продюсера звукозаписи и основателя Casablanca Records Нила Богарта, которому приписывают открытие многих знаковых музыкальных групп, среди которых: Donna Summer, Kiss, Village People.

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