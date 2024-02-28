Надела лук в стиле сафари: Зои Салдана посетила показ Saint Laurent в Париже

Звезда пришла посмотреть на новинки в интересном образе.
В Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025 Модного дома Saint Laurent. Гостьей мероприятия стала звезда "Аватара" и "Стражей Галактики" Зои Салдана.
Актриса появилась перед камерами в эффектном образе, который был навеян стилем сафари. На Зои была юбка-карандаш с разрезом спереди, сшитая из плотной коттоновой ткани песочного цвета, а также белая свободная майка.
Также Салдана накинула на плечи коричневую стильную куртку-авиатор, которую стилизовала с кожаными коричневыми перчатками, коричневыми туфлями на каблуках и массивными золотыми украшениями на запястьях. Талию актрисы подчеркивал широкий кожаный пояс.
Волосы она уложила в легкие локоны, тоже немного в ретро-стиле, а макияж у нее был очень лаконичный и легкий.
На модное шоу Зои пришла с мужем - итальянским художником Марко Перего. Мужчина надел черную кожаную куртку и джинсы.
Также это мероприятие посетили другие известные личности: Оливия Уайлд, Моника Беллуччи, Линда Евангелиста, Кейт Мосс с дочерью Лилой, Карла Бруни, Милена Смит и Лили Коллинз.
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