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Надела лук в стиле спорт-шик: Ева Лонгория посетила мероприятие во Флориде, а затем отправилась на отдых

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Надела лук в стиле спорт-шик: Ева Лонгория посетила мероприятие во Флориде, а затем отправилась на отдых

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Впервые за долгое время звезда "Отчаянных домохозяек" появилась не в гламурном платье, а в сдержанном образе и в кроссовках.

Недавно Ева Лонгория веселилась на вечеринке, где лично наливала гостям текилу, а вчера, 13 августа, возглавила мероприятие Latino Victory Project, посвященному проблемам изменения климата. Мероприятие проходило во Флориде, а актриса продемонстрировала там лаконичный спорт-шик лук.

На Еве были черные брюки-карго с карманами и белая футболка, которые она дополнила кроссовками, несколькими украшениями и нежным макияжем на лице.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

А вот после мероприятия звезда отправилась на пляж и поделилась кадрами в голубом бикини и шляпе. Актриса красиво позировала на яхте.

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