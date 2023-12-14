Надела любимую гламурную накидку и короткую юбку: 90-летняя Джоан Коллинз вышла на красную дорожку

Британская киноактриса и звезда мыльных опер - 90-летняя Джоан Коллинз - опять очаровала своим гламурным вечерним нарядом, который выбрала для посещения театра в Лондоне. Звезда сходила посмотреть постановку Питер Пэн в London Palladium.

На красную дорожку Джоан Коллинз надела элегантный наряд - бархатную юбку, которая была немного расклешенной к низу, а также сверкающий серебряный топ с пайетками. Дополняла ее аутфит очень гламурная накидка-пальто, которая была расшита пайетками и стразами. Гламурное пальто в гардеробе женщины уже давно, поскольку она была замечена в нем уже не один раз в разные годы.

Завершила вечерний образ Коллинз черными колготками, сатиновыми туфлями на каблуках, сумкой со стразами и черной меховой горжеткой. Волосы у нее были традиционно уложены в объемную прическу, а на лице она сделала любимый яркий макияж.

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

На мероприятие она уже традиционно пришла со своим мужем - 58-летним Перси Гибсоном. Несмотря на разницу в возрасте, пара в браке уже 21 год. Однако ее мужчина под прицел фотографов не попал в єтот раз.

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