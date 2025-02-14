Надела любимый бренд и выступила с политической речью: Тильда Суинтон появилась на Берлинале 2025

Со сцена она решила сделать громкое заявление, но решила оставить его без конкретики.

Актриса Тильда Суинтон посетила Международный кинофестиваль Берлинале, который стартовал 13 февраля. Она появилась на красной дорожке мероприятия в день открытия.

На Тильде был темно-синий наряд от Chanel - длинное элегантное пальто с большими пуговицами и отделкой перьями и бисером. Носила этот наряд актриса в сочетании с черными туфлями на каблуках, а также дополнила свой вечерний образ яркой помадой, объемной укладкой и несколькими украшениями.

Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

На кинофестивале Тильда получила почетную награду "Золотой медведь" за многолетний вклад в киноиндустрию. Она выступила перед публикой с речью, в которой раскритиковала, вероятно, президента США Дональда Трампа.

Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

"Бесчеловечное происходит на наших глазах. Я здесь, чтобы назвать это без колебаний и сомнений и выразить свою непоколебимую солидарность со всеми, кто признает недопустимое самодовольство наших жадных правительств, которые подружились с разрушителями планеты и военными преступниками, откуда бы они ни происходили", - сказала она, однако не объяснила, кого именно имела в виду, ведь решила не называть конкретных имен, а также не упомянула войну России против Украины.

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