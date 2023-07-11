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Надела майку без белья: Скаут Уиллис запечатлели на прогулке в городе

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
785
Время на прочтение
1 мин
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Надела майку без белья: Скаут Уиллис запечатлели на прогулке в городе

Скаут Уиллис / Фото: Getty Images

Средняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса – Скаут – попала под прицел фотографов во время прогулки в Лос-Анджелесе.

31-летняя Скаут Уиллис надела на прогулку тонкую белую майку под которую не надела бюстгальтер и макси-юбку с рюшами в мелкий цветочный принт. Поверх майки девушка набросила кремовый короткий кардиган из трикотажа. В руках несла маленькую сумку-корзинку. Ее волосы были распущены, а на лице были черные солнцезащитные очки.

Скаут Уиллис / © Getty Images
Скаут Уиллис / Фото: Getty Images

А несколькими днями ранее Скаут сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе, когда она шла к своей машине на парковке. В тот день девушка также была в короткой белой майке без белья и легкой летней юбке с рюшами, которая была с низкой посадкой.

Скаут Уиллис / © Getty Images
Скаут Уиллис / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
785
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