Надела металлический 3D-топ: американская модель удивила выбором необычного наряда

Похоже, топ-нагрудник, который стал очень популярным в последние несколько сезонов, плавно перетекает в новый более экстравагантный тренд - огромные хромированные украшения, которые звезды носят, как топы.

3 апреля впечатление своим образом произвела американская модель Алекс Консани. 20-летняя девушка посетила вечеринку, организованную по случаю выхода фильма Netflix "Rebel Moon. Часть вторая: Оставляющая шрамы".

На Алекс был оригинальный наряд, который состоял из металлического 3D-топа, который напоминал корни дерева, который она сочетала с длинной шелковой юбкой, украшенной драпировкой. Образ Алекс дополнила черными туфлями, собранными волосами, осветленными бровями и нежным макияжем.

Алекс Консани / Фото: Getty Images

Также в похожем украшении недавно появилась на премьере сериала от Netflix "Проблема 3 тел" актриса Си Симоока. На ней было длинное черное платье от бренда Mônot, которое она сочетала с хромированным нагрудником в виде скелета. Автором этого произведения является бренд Xtended Identity.

Си Симоока / Фото: Getty Images

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