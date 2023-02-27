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Надела мини-платье на тонких бретельках: красивая Аманда Сейфрид продемонстрировала образ от Prada

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
948
Время на прочтение
1 мин
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Надела мини-платье на тонких бретельках: красивая Аманда Сейфрид продемонстрировала образ от Prada

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

Звезда решила акцентировать внимание на своих стройных ногах.

26 февраля в Лос-Анджелесе вручали премию Гильдии киноактеров, на которое в этом году триумфатором стала картина Дэна Квана и Дэниела Шайнерта "Все везде и сразу". На красную дорожку мероприятия вышло много знаменитостей, среди которых была и актриса Аманда Сейфрид.

37-летняя звезда не получила в этот раз статуэтки, но на красной дорожке запомнилась ярким и довольно милым нарядом от бренда Prada.

Это было ярко-зеленое шелковое мини-платье на тонких бретельках трапециевидного фасона.

Аманда Сейфрид / © Associated Press
Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

Сзади у платья был длинный прямой шлейф, а бретельки украшало два больших банта. Образ Аманды дополняли черные босоножки тоже от бренда Prada, браслет и серьги-люстры с зелеными камнями.

Аманда Сейфрид / © Associated Press
Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

Волосы звезды были собраны в высокую прическу в стиле французской актрисы Брижит Бардо.

Аманда Сейфрид / © Associated Press
Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

Днем ранее Аманда также появилась перед камерами на 34-й ежегодной премии Гильдии продюсеров, которая проводилась в отеле "Беверли Хилтон". На ней было полосатое мини-платье от бренда Carolina Herrera из коллекции осень-зима 2023.

Аманда Сейфрид / © Associated Press
Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
948
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