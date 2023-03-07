Надела мини-шорты и лифчик на Неделю моды: Зендея посетила модное шоу в "хищном" образе

Девушка выбрала необычный и смелый наряд, который подчеркивал ее стройную фигуру.

26-летняя звезда "Эйфории" и "Дюны" также поклонница дорогих брендов класса люкс, поэтому прилетела в Париж на Неделю моды, чтобы посмотреть, что в новом сезоне предлагает носить публике бренд Louis Vuitton.

На мероприятии молодая актриса появилась в довольно смелом образе, ведь решила надеть наряд в "хищный" принт, который для нее подобрал стилист Ло Роуч.

На Зедеи был жакет с лацканами и крупными черными пуговицами, который она носила с мини-шортами. Образ актриса дополнила широким поясом с пряжкой и сапогами, принт на которых соответствовал наряду на ее костюме.

Зендея / Фото: Associated Press

Под жакетом знаменитость носила черный лифчик, в руке держала небольшую сумку с монограммой бренда, а также сделала черный маникюр.

Зендея / Фото: Associated Press

Волосы звезда немного подстригла и уложила в объемную прическу, а также сделала нюдовый макияж.

Зендея / Фото: Associated Press

Но несмотря на то, что показ Louis Vuitton посетило много звезд, буквально за день до мероприятия бренд оскандалился из-за неуместной рекламы, которую опубликовал в Twitter. В коротком ролике флаг Франции развевается на фоне часов в центральном зале музея. На флаг нанесена большая латинская буква V, которая обозначает название бренда и фамилию его основателя Louis Vuitton. Однако такая реклама вызвала неоднозначную реакцию, поскольку буквы V и Z стали уже символом рашизма.

#LVFW23

A signature in motion. @TWNGhesquiere will present his next #LouisVuitton Women's Collection at the Musée d’Orsay in Paris. Watch the show live on Monday, March 6th at 2:30 pm CET on Twitter or at https://t.co/662EMiQ9YA pic.twitter.com/WVcLvPn2p3 — Louis Vuitton (@LouisVuitton) March 4, 2023

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