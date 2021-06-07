Надела мини со стразами и туфли на шпильке: Бейонсе и Джей-Зи сходили на баскетбол

Пара традиционно сидела в первом ряду на игре.

Американская дива Бойонсе и ее муж Джей-Зи - поклонники баскетбола и часто ходят на игры. Для 39-летней артистки это всегда повод продемонстрировать очередной модный образ от знаменитых дизайнеров.

Вчера пара присутствовала на игре баскетбольного клуба Brooklyn Nets против Milwaukee Bucks в Barclays Center в Нью-Йорке. По такому поводу суперзвезда нарядилась в черное латексное мини-платье и кардиган, расшитый камнями, от бренда David Koma. Узор на кардигане был выполнен в форме "гусиная лапка".

Бейонсе и Джей Зи / Getty Images

Дополнили наряд туфли на высоком каблуке Chrisitan Louboutin, укладка, бриллиантовое украшение на шее и черный клатч.

Бейонсе и Джей Зи / Getty Images

Джей-Зи был одет менее гламурно, чем его жена, ведь предпочел черную футболку, спортивные штаны, кроссовки и белые носки. На голове у него была кепка, а на глазах - солнцезащитные очки.

Бейонсе и Джей Зи / Getty Images

Кстати, наряды от David Koma также очень любит и украинская певица Тина Кароль. Она неоднократно появлялась в образах от него на своих концертах и фотосессиях.

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