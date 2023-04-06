Надела мини в красный горох: 53-летняя Гвен Стефани вышла на сцену в эффектном образе от Versace

Американская певица Гвен Стефани приняла участие в церемонии вручения музыкальных наград CMT Music Awards. Звезда выступила в дуэте с кантри-певицей Карли Пирс и исполнила песню 1995 года Just A Girl, которая изначально исполнялась ею в составе группы No Doubt.

Для выступления 53-летняя Гвен надела белое мини-платье от бренда Versace, созданное для коллекции весна-лето 2023.

Наряд имел глубокое декольте, имитацию красного бюстье, широкие бретельки и большой бант на бедрах. Также на декольте и бедрах у платья была драпировка, а ткань имела принт красный горох.

Гвен Стефани / Фото: Associated Press

Волосы певицы были собраны в высокую прическу, а на лице у нее был ее любимый макияж с накладными ресницами и красной помадой на губах. Также лук дополнили высокие перчатки, ожерелье на шее, черные колготки-сеточка и туфли с ремешками.

Гвен Стефани / Фото: Associated Press

Гвен Стефани / Фото: Associated Press

Модель этого платья с бантом безумно популярна, и в подобных фасонах уже появлялись на публике актрисы Приянка Чопра и Даниэль Дедуайлер.

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

Даниэль Дедуайлер / Фото: Associated Press

Читайте также: