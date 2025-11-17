ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
274
Время на прочтение
1 мин

Надела на голое тело: жена миллиардера — Лорен Санчес — показалась в стильном тренче цвета слоновой кости

55-летняя бизнесвумен и бывшая журналистка устроила себе фотосет в наряде от Balenciaga.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Жена Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опубликовала в Instagram снимки своего нового стильного аутфита.

На фото бизнесвумен предстала в длинном тренче цвета слоновой кости от Balenciaga с воротником-стойкой и объемными рукавами, которые она подкатила. Талию Лорен подчеркнула широким кожаным поясом в тон.

Лук Санчес дополнила черными капроновыми колготами и черными туфлями. Она сделала высокий пучок, макияж с пышными ресницами, уши украсила огромными бриллиантовыми серьгами, а на руке был браслет и кольцо с крупным камнем.

В таком же тренче ранее выходила в свет подруга Лорен — бизнесвумен, филантроп и мировая икона моды Наташа Пунавалла.

Напомним, Лорен Санчес появилась на вечеринке в винтажном сером мини-платьеот бренда Dior 1998 года.

Дата публикации
Количество просмотров
274
