Надела наряд в романтическом стиле: Эль Фэннинг посетила премьеру фильма, где сыграл Брэд Питт

Винтаж стал очень популярен среди голливудских звезд, и в этот раз не устояла перед подобным нарядом и Эль.

В Калифорнии состоялась премьера фильма "Вавилон" режиссера Дэмьена Шазелла. Главные роли в картине исполнили Брэд Питт и Марго Робби. Он стал одной из самых обсуждаемых лент в этом году, поскольку собрал много звездных актеров.

Среди гостей мероприятия была актриса Эль Фэннинг. 24-летняя девушка вышла на красную дорожку в черном легком винтажном платье романтического стиля от бренда Alexander McQueen. Наряд немного напоминал ампирные платья, но был значительно интереснее, ведь одна его бретелька выполнена в стиле флотэр, а другая - в более простом дизайне. Подол платья был немного расклешенным и имел небольшой шлейф.

Образ Эль дополнила яркой помадой и несколькими украшениями.

Эль Фэннинг / Фото: Getty Images

А вот другая звезда этой картины - Марго Робби - выбрала для премьеры смелый образ от бренда Alaia необычного дизайна.

А что касается самого фильма, то он расскажет о золотой эре Голливуда 1920-х годов и моменте перехода от немого кино к звуковому.

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