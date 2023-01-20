Надела образ от Chanel и продемонстрировала тату: Эмилия Кларк на кинофестивале в США

"Мать драконов" напомнила о себе. Она побывала на крупнейшем фестивале независимого кино в США. Он проходит каждый январь в Парк-Сити, штат Юта.

Британская звезда Эмилия Кларк, известная по роли в культовом сериале "Игра престолов", очень редко появляется на светских мероприятиях, но поскольку с ее участие совсем скоро выходит новый научно-фантастический ромком, она прилетела в США, на кинофестиваль "Сандэнс", чтобы рассказать о своей работе.

Эмилия Кларк / Фото: Associated Press

Актриса появилась на публике в элегантном черном костюме от Chanel из круизной коллекции 2023 года. Наряд украшал принт в виде монограммы бренда.

Жакет костюма был приталенным, имел рукава в три четверти, а его воротник и манжеты были сшиты из черного шелка и дополнены пуговицами, тоже с монограммой.

Эмилия Кларк / Фото: Associated Press

Юбка костюма была выше колен и выполнена в форме карандаша, поэтому хорошо подчеркивала красивую фигуру звезды. Завершили образ черные атласные туфли от Chanel и капроновые колготки. Волосы звезда собрала в низкий хвост, выпустив одну лаконичную прядь спереди.

Эмилия Кларк / Фото: Associated Press

Кстати, благодаря тому, что рукава были укороченными, можно было разглядеть тату актрисы на правой руке, которое посвящено ее культовой роли в "Игре престолов" - это три дракона.

Эмилия Кларк / Фото: Associated Press

Татуировку она сделала в сентябре 2018 года.

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