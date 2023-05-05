Надела очень короткие шорты со стразами: 19-летняя Милли Бобби Браун посетила Comic Con в Японии

Выйдя на сцену, она явно была в хорошем настроении, ведь много улыбалась и махала рукой поклонникам и журналистам.

19-летняя актриса Милли Бобби Браун, которая совсем недавно обручилась с сыном солиста группы Bon Jovi, посетила открытие Osaka Comic Con в Японии. Звезда надела на мероприятие красный очень гламурный ансамбль от бренда Annie's Ibiza.

В луке она сочетала укороченную куртку, кроп-топ в виде бюстье, мини-шорты и ковбойские высокие сапоги. Весь наряд девушки был декорирован стразами и камнями.

Дополнила Милли Бобби свой лук прической с собранными волосами, золотыми серьгами и лаконичным украшением на шее. Вероятно, такие скромные аксессуары она выбрала, поскольку наряд был и так самодостаточным.

Милли Бобби Браун / Фото: Getty Images

Напомним, несколько дней назад звезду заметили в Милане, в аэропорту с ее женихом. Милли тогда решила спрятаться от папарацци странным способом - надела на голову коробку.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови / Фото: Getty Images

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