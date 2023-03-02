Надела очень короткое мини и сделала арт-макияж: Джулия Фокс на Неделе моды в Милане

33-летняя модель Джулия Фокс во время Недели моды в Милане продемонстрировала несколько эпатажных образов в своем любимом доминатрикс-стиле. Знаменитость сфотографировали в кожаном наряде, который состоял из укороченного топа с длинными рукавами и мини-юбки с асимметричным подолом и молнией спереди.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Лук модель дополнила высокими перчатками, очками и сапогами с напуском.

В руке Джулия держала необычную мини-сумку с шипами, а на лице сделала арт-макияж с бордовой помадой и черными фигурными стрелками. Брови у Фокс были высветлены. Также она недавно изменила цвет волос, перекрасив их в красный оттенок.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Читайте также: