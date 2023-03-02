Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Надела очень короткое мини и сделала арт-макияж: Джулия Фокс на Неделе моды в Милане

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1252
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Надела очень короткое мини и сделала арт-макияж: Джулия Фокс на Неделе моды в Милане

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Она не перестает удивлять эпатажными образами.

33-летняя модель Джулия Фокс во время Недели моды в Милане продемонстрировала несколько эпатажных образов в своем любимом доминатрикс-стиле. Знаменитость сфотографировали в кожаном наряде, который состоял из укороченного топа с длинными рукавами и мини-юбки с асимметричным подолом и молнией спереди.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Лук модель дополнила высокими перчатками, очками и сапогами с напуском.

В руке Джулия держала необычную мини-сумку с шипами, а на лице сделала арт-макияж с бордовой помадой и черными фигурными стрелками. Брови у Фокс были высветлены. Также она недавно изменила цвет волос, перекрасив их в красный оттенок.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1252
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация