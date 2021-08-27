Надела очень странный наряд: Беллу Хадид и ее бойфренда сфотографировали в Лондоне

Надела очень странный наряд: Беллу Хадид и ее бойфренда сфотографировали в Лондоне

Папарацци опять сфотографировали влюбленную парочку.

Американская супермодель Белла Хадид уже несколько недель проводит время в Лондоне со своим новым бойфрендом - арт-директором Марком Калманом. Официально пара пока не появлялась вместе на светских вечеринках, но вот под прицел папарацци они попадают часто.

На прошлой неделе Беллу и Марка сфотографировали, когда они направлялись в кафе, а вчера - когда выходили из отеля. Но своим образом Белла очень удивила, ведь он был максимально странным. Девушка надела пальто темно-синего цвета, широкие штаны, кроссовки, а на шею повязала желтый платок. На глазах у модели были солнцезащитные очки, а в руке она несла пушистую сумку с анималистическим принтом.

Белла Хадид / Getty Images

Марк следовал за возлюбленной, на нем было худи винного цвета, широкие джинсы и кроссовки.

Марк Калман / Getty Images

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Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

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