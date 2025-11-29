Надела огромное кольцо с бриллиантом на кухню: Мэрайя Кэри показала как готовит салат

Мэрайя Кэри

Несмотря на то, что до Рождества осталось немного времени, Мэрайя Кэри, которую называют королевой этого праздника, неожиданно показала как готовилась ко Дню благодарения — американскому семейному празднику на который они обычно едят индейку. Поп-звезда опубликовала видео, в котором показала как готовит зелень — свое любимое фирменное блюдо.

«Мы готовим овощи, и я этому очень рада, ведь сегодня День благодарения!» — говорит 56-летняя певица в начале своего видео, одетая в белый свитер с надписью «Мисс Диор» и с длинными светлыми идеально уложенными локонами.

По сути, это домашнее блюдо из зелени, в состав которого входит разнообразная листовая зелень, бульон, чеснок для ароматизации, оливковое масло, петрушка и перец хлопьями. Готовить это блюдо — одна из самых любимых традиций в ее семье и, как видим, звезда задействовала для этого огромную профессиональную кухню.

Однако внимание поклонников привлекла очень гламурная, деталь ее образа — огромное бриллиантовое кольцо-бабочка, надетое поверх резиновых перчаток. Это знаковое украшение, которое является неотъемлемой частью образа певицы и носит она его на протяжении очень многих лет.

