Надела огромное кольцо с бриллиантом на кухню: Мэрайя Кэри показала как готовит салат

«Королева Рождества» решила стать еще и королевой Дня благодарения.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Несмотря на то, что до Рождества осталось немного времени, Мэрайя Кэри, которую называют королевой этого праздника, неожиданно показала как готовилась ко Дню благодарения — американскому семейному празднику на который они обычно едят индейку. Поп-звезда опубликовала видео, в котором показала как готовит зелень — свое любимое фирменное блюдо.

«Мы готовим овощи, и я этому очень рада, ведь сегодня День благодарения!» — говорит 56-летняя певица в начале своего видео, одетая в белый свитер с надписью «Мисс Диор» и с длинными светлыми идеально уложенными локонами.

По сути, это домашнее блюдо из зелени, в состав которого входит разнообразная листовая зелень, бульон, чеснок для ароматизации, оливковое масло, петрушка и перец хлопьями. Готовить это блюдо — одна из самых любимых традиций в ее семье и, как видим, звезда задействовала для этого огромную профессиональную кухню.

Однако внимание поклонников привлекла очень гламурная, деталь ее образа — огромное бриллиантовое кольцо-бабочка, надетое поверх резиновых перчаток. Это знаковое украшение, которое является неотъемлемой частью образа певицы и носит она его на протяжении очень многих лет.

Ранее мы также рассказывали о секрете культового эпизода сериала «Друзья» с Дня благодарения, в котормо Моника надела на голову индейку.

