Надела огромную изумрудную шубу-платье: Cardi B спустя две недели после родов вышла в свет

31-летняя американская рэперша Cardi B посетила Неделю моды в Париже. Звезда появилась на шоу бренда Balmain, во время которого модельер Оливье Рустен представил коллекцию весна-лето 2025.

Cardi B / Фото: Associated Press

Артистка выбрала для мероприятия эпатажный наряд, поскольку появилась в огромной шубе изумрудного оттенка, которая была выполнена из тонких нитей. Надела этот наряд она на голое тело в сочетании с черным ремнем с пряжкой-ракушкой и обувью на огромной платформе. На голове у артистки была кожаная повязка для волос.

Также она сделала яркий макияж и завершила образ огромными серьгами в виде ракушек. Их дизайн перекликается по дизайну с пряжкой на ее талии.

Cardi B / Фото: Associated Press

Напомним, что недавно скандальная рэперша родила дочь. Для звезды это уже третий ребенок. Она также воспитывает 3-летнего сына и еще одну старшую 6-летнюю дочь. Отцом ребенка является рэпер Offset, с которым она рассталась будучи беременной.

Cardi B / Фото: instagram.com/iamcardib

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