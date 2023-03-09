Надела оперные перчатки и топ с бисером: Флоренс Пью вышла на красную дорожку с бывшим бойфрендом

8 марта в Лондоне, в отеле Ham Yard, состоялась премьера фильма "Хороший человек", срежиссировал который звезда сериала "Клиника" Зак Брафф. Главные роли в фильме исполнили Флоренс Пью, Молли Шеннон и Морган Фриман.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

На красной дорожке Флоренс появилась в ансамбле от Erdem осень-зима 2023, который включал черный расшитый камнями и бисером кроп-топ, брюки с принтом "собачий зуб" и оригинальные оперные перчатки с драпировкой, которая длинными прядями ткани ниспадала до пола.

Перчатки, без сомнения, добавили драматизма этому ансамблю, потому без них он был бы скучноват. Также Флоренс сделала высокую прическу, макияж с красной помадой и добавила в лук несколько ювелирных украшений.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Также на мероприятии появился и Зак, который отдал предпочтение фиолетово-серому клетчатому костюму от Paul Smith и белой рубашке.

Флоренс Пью и Зак Брафф / Фото: Associated Press

Напомним, что Зак Брафф и Флоренс Пью были в отношениях с 2019 года и вместе жили в Калифорнии. В прошлом году после трехлетнего романа они решили расстаться. За время отношений пара неоднократно поддавалась критике из-за большой разницы в возрасте, которая составляет 21 год. Также актриса получала угрозы и оскорбления от поклонниц Зака, что тоже было для нее непростым испытанием. Возобновили ли они общение или вышли на красную дорожку вчера как друзья, пока неизвестно. Но, возможно, это была просто рабочая встреча, поскольку работа над фильмом "Хороший человек" началась, когда пара была еще в отношениях.

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