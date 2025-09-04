Надела наряд в осенних цветах: Хилария Болдуин пришла на интервью в Нью-Йорке

Хилария Болдуин / © Getty Images

Реклама

Многодетная мама Хилария Болдуин посетила на этой неделе телешоу «Доброе утро, Америка». Ее сфотографировали в Нью-Йорке возле студии, когда она шла к своей машине.

Женщина была одета уже по-осеннему, поскольку сочетала в своем образе вещи в шоколадных и оливковых оттенках. В частности она носила трикотажную юбку и необычную блузу с помятым эффектом, у которой были длинные рукава и декольте. Также Хилария дополнила лук сапогами из текстурной кожи, несколькими украшениями и сумкой с короткими ручками.

Хилария Болдуин / © Getty Images

В таком наряде супруга актера Алека Болдуина пришла на интервью, поскольку стала участницей шоу «Танцы со звездами». В своем Instagram она часто делится не толко моментами репетиций, но также и показала наряд для шоу — нежно-персиковое платье с перьями.