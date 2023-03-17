Надела особенное платье: 15-летняя дочь Сальмы Хайек пришла на "Оскар" в наряде своей матери

Сальма впервые надела это платье в 1997 году, еще до рождения дочери.

Дочь актрисы Сальмы Хайек и миллиардера Франсуа-Анри Пино - 15-летняя Валентина - пришла на церемонию вручения премии "Оскар" со своей мамой. Однако юная девушка привлекла внимание публики своим ярким красным платьем, ведь это был наряд ее матери.

У платья очень простой дизайн, и оно идеально отражает моду вечерних нарядов 1990-х. У него не было бретелек, юбка была пышной, и из-под нее немного выглядывал красный фатин.

Автором этого наряда является американский дизайнер Айзек Мизрахи (Isaac Mizrahi), и впервые Сальма надела его в 1997 году на гала-концерт Fire & Ice, который проходил в Голливуде. Образ она тогда дополнила накидкой, колье на шее и гламурной красной сумкой со стразами.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Сальма сделала высокую объемную прическу и накрасила губы красным.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

С того момента прошло почти 26 лет, и наряд считается уже винтажным. Юная Валентина сочетала платье матери с лаконичными бриллиантовыми украшениями, она сделала прическу "голливудская волна" и дополнила образ серебристой мини-сумкой от Gucci - этот культовый аксессуар носит название Jackie, в честь бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.

Сальма Хайек с дочерью / Фото: Associated Press

Валентина - единственная дочь Сальмы Хайек, но четвертый ребенок для Франсуа-Анри Пино. У миллиардера также есть двое детей от первого брака с Дороти Лепер - сын Франсуа и дочь Матильда. Также у Пино родился внебрачный сын после отношений с супермоделью Линдой Евангелистой - Огюстен Джеймс Евангелиста.

Вероятно, теперь мы будем часто видеть дочь Сальмы в ее нарядах, ведь стиль 90-х снова в моде, а гардероб актрисы всегда славился роскошными вещами от именитых брендов.

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