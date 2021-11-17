Надела пальто на голое тело: трансгендерная модель пришла на показ фильма "Дом Гуччи" в Нью-Йорке

Надела пальто на голое тело: трансгендерная модель пришла на показ фильма "Дом Гуччи" в Нью-Йорке

Для вечернего мероприятия знаменитость надела сдержанный однотонный лук.

В Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Ридли Скотта "Дом Gucci". Мероприятие посетили актеры, сыгравшие в картине, а также приглашенные гости, одной из которых стала трансгендерная модель Валентина Сампайо.

Звезда Victoria’s Secret пришла на показ в total black look, который состоял из черных брюк, ботинок на высоком каблуке и пальто с глубоким V-образным декольте, которое Валентина надела на голое тело. Волосы она просто распустила, а на лице сделала практически незаметный натуральный макияж.

Валентина Сампайо / Associated Press

Показ ленты прошел в Джаз-центре Линкольна во вторник, 16 ноября. Перед показом фильма на красной дорожке также позировали: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек и Аль Пачино.

Леди Гага / Associated Press

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