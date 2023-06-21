Надела парик и блузу с декольте: Зендея продемонстрировала эффектный образ на показе Louis Vuitton

Актриса добавила немного пикантности в образ, ведь носила блузу без нижнего белья.

Звезда сериала "Эйфория" Зендея еще на прошлой неделе проводила время в Риме, где ее заметили по пути в магазин папарацци, а 20 июня появилась на гламурном Модном шоу бренда Louis Vuitton. Показ стал особенным потому, что стал дебютным для нового креативного директора мужской линии бренда - репера и дизайнера Фаррелла Уильямса.

Перед камерами звезда появилась в парике с длинными кудрявыми волосами, а также в гламурном костюме, который состоял из длинной свободной рубашки и брюк. Вещи были расшиты сверкающими пайетками, а рубашку Зендея носила расстегнутой практически до пупка и без белья.

Образ девушка дополнила черной сумкой, туфлями на каблуках и украшениями на шее от бренда Bulgari, с которым сотрудничает.

Зендея / Фото: Getty Images

Также на шоу в столице Франции собрались многие другие знаменитые гости, друзья бренда и Фаррелла Уильямса: Бейонсе и Джей-Зи, Рианна и A$AP Rocky, Джаред Лето, Наоми Кэмпбелл, Ленни Кравиц, Тина Кунаки и даже сама Анна Винтур.

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