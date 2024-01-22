Надела парик с челкой и платье с необычным шлейфом: Зендея посетила показ Schiaparelli в Париже

Для модного шоу она выбрала эффектный полностью черный ансамбль.
В Париже стартовала Неделя высокой моды, а открыл мероприятие уже традиционно Модный дом Schiaparelli. Одной из гостей показа стала актриса Зендея и, конечно же, она оделась в наряд от Дэниеля Розберри.
На лестнице перед началом шоу девушка позировала фотографам в роскошном черном образе, который включал длинное платье-водолазку, рукава которого украшали узелки, которые напоминали волосы.
А вот юбка платья была прямой, приталенной и в зоне бедер ее украшала драпировка, которая обрамляя фигуру девушки перетекала в шлейф.
Необычно было то, что шлейф не был пришит к самой юбке, а держался на продолговатой конструкции из ткани.
Сам шлейф был очень длинным и из плотной атласной ткани.
Дополняли аутфит актрисы сетчатые гольфы и туфли на высоких каблуках.
Что касается прически, то Зендея надела для этого образа парик с прямыми волосами и короткой челкой. Несколько прядок волос ниспадали на ее лицо.
Также это шоу посетила американская суперзвезда Дженнифер Лопес, которая на показе появилась с новой прической - певица отрезала волосы в каре и сделала мокрую укладку. Вместе с Зендеей она сидела в первом ряду на показе.
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