Надела парик с копной волос: гламурная Мэрайя Кери под прицелом папарацци

"Королева Рождества" - певица Мэрайя Кери, которую многие знают по ее суперхиту All I Want for Christmas Is You - отыграла свои ежегодные праздничные концерты и отправилась отдыхать.

Ее заметили на улице на горнолыжном курорте Аспен - это одно из самых любимых мест для проведения зимних праздников среди американских знаменитостей. Мэрайя привозит сюда детей, друзей и команду, чтобы встретить Рождество.

Когда певицу заметили, то она была в роскошном и гламурном наряде - все как она любит. Кери надела вязаное длинное платье молочного цвета, а также короткое коричневое пальто от Louis Vuitton. Образ она дополнила обувью на высокой платформе, солнцезащитными очками и макияже. Но наибольшее внимание привлекала ее прическа - певица надела парик с локонами из-за чего у нее была просто роскошная копна волос.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

А вот несколькими днями ранее звезда попала в забавную ситуацию, ведь на один из ее концертов пришла Рианна. Коллега-певица была в приподнятом настроении и попросила Мэрайю расписаться ей на груди маркером. Кери не отказала и видео, где она это делает, попало в Сеть.

