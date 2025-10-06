Надела парик с короткими волосами и стала похожей на свою мать: Ким Кардашьян посетила гала-вечер

Ким Кардашьян / © Getty Images

Американская телезвезда и бизнес леди Ким Кардашьян посетила гала-вечер BoF500, который проводился в рамках Недели моды в Париже. Она вышла на фотоколл мероприятия в длинном наряде от бренда Courréges.

Лук Ким включал необычное боди с вырезами и длинную юбку прямого дизайна, которую в передней части украшали небольшие драпировки. Также интересной декоративной деталью наряда Ким Стали небольшие пряжки.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Однако частью образа было не только платье, а и прическа звезды — Кардашьян надела парик с короткими волосами — это была точная копия прически ее матери Крис Дженнер. В этом образе Ким была очень похожей на свою знаменитую и влиятельная мать.

Крис Дженнер / © Associated Press