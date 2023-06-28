Надела плащ из клеенки и украшения от Vivienne Westwood: Кристина Агилера позировала фотографам на улице

Звезда провела в "Большом яблоке" несколько дней в связи с концертами, в которых принимала участие.

Исполнительница суперхита Genie in a Bottle конца 90-х - 42-летняя Кристина Агилера - немного попозировала фотографам в Нью-Йорке, когда выходила из своего отеля.

Певица появилась перед камерами в модных прямых джинсах - такие совсем недавно украинский дизайнер Андре Тан отнес к моделям, которые никогда не выйдут из моды, а также простой белой майке.

Свой образ Кристина дополнила прической-хвостом, макияжем, стильными квадратными солнцезащитными очками и длинным плащом персикового цвета из клеенки.

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Также в луке знаменитости присутствовали украшения от бренда Vivienne Westwood - две цепочки с культовыми подвесками. В ушах у нее были серьги-кольца, а в руке - гламурный радужный клатч со стразами.

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