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Надела плащ как платье: модель plus-size Эшли Грэм посетила церемонию награждения в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
68
Время на прочтение
1 мин
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Надела плащ как платье: модель plus-size Эшли Грэм посетила церемонию награждения в Нью-Йорке

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Знаменитость решила проявить оригинальность.

35-летняя модель plus-size Эшли Грэм посетила с ежегодную церемонию вручения так называемого "Оскара" модной индустрии - награды Совета модельеров Америки CFDA Fashion Awards. Одной из лауреатов церемонии в этом году стала Ким Кардашьян и ее бренд нижнего белья Skims.

Среди гостей мероприятия было много звезд мирового масштаба.

Эшли выбрала для своего появления свободный длинный шелковый плащ шоколадного оттенка от бренда Michael Kors, который надела как платье. Наряд модель дополнила широким поясом с пряжкой. Завершили ее образ высокая прическа пучок, массивные золотые серьги и босоножки.

Эшли Грэм / © Associated Press
Эшли Грэм / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
68
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