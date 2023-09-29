Надела платье без белья: Кейт Мосс сходила на светскую церемонию

49-летняя Кейт продемонстрировала на мероприятии смелый образ, надев прозрачное шифоновое платье с воротником с рюшами и пышными рукавами три четверти под которое не стала надевать бюстгальтер.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Мосс распустила свои белокурые волосы, сделала насыщенный макияж глаз со стрелками и подчеркнула губы нюдовой помадой. Также она сделала красный маникюр, надела несколько драгоценных браслетов на запястья и несколько колец. А в руках держала золотой прямоугольный клатч.

Обута Кейт была в золотые босоножки на очень высоких каблуках и платформе. А ее ногти на ногах также были накрашены красным лаком.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Церемонию посетили многие знаменитости. София Вергара, например, блистала в пикантном корсете и брюках-клеш, а хозяйка вечера – Амаль Клуни – надела белоснежное платье со шлейфом.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

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