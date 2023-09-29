Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Надела платье без белья: Кейт Мосс сходила на светскую церемонию

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1105
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Надела платье без белья: Кейт Мосс сходила на светскую церемонию

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Супермодель Кейт Мосс посетила вчера церемонию Albie Awards, организованную Фондом четы Клуни.

49-летняя Кейт продемонстрировала на мероприятии смелый образ, надев прозрачное шифоновое платье с воротником с рюшами и пышными рукавами три четверти под которое не стала надевать бюстгальтер.

Кейт Мосс / © Associated Press
Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Мосс распустила свои белокурые волосы, сделала насыщенный макияж глаз со стрелками и подчеркнула губы нюдовой помадой. Также она сделала красный маникюр, надела несколько драгоценных браслетов на запястья и несколько колец. А в руках держала золотой прямоугольный клатч.

Обута Кейт была в золотые босоножки на очень высоких каблуках и платформе. А ее ногти на ногах также были накрашены красным лаком.

Кейт Мосс / © Associated Press
Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Церемонию посетили многие знаменитости. София Вергара, например, блистала в пикантном корсете и брюках-клеш, а хозяйка вечера – Амаль Клуни – надела белоснежное платье со шлейфом.

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press
Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1105
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация