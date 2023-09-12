Надела платье без белья: Сара Сампайо появилась на Неделе моды в Нью-Йорке

Португальская модель посетила один из показов на Нью-Йоркской неделе моды.

32-летняя Сара Сампайо была запечатлена перед показом мод Altuzarra в нью-йоркской публичной библиотеке в Мидтауне на Манхэттене.

Одета модель была в платье-водолазку, под которое не стала надевать бюстгальтер. А обута в черные слингбэки из кожи на невысоких каблуках. В руках Сара держала небольшую плетеную сумку, на запястьях у нее было несколько золотых браслетов разной ширины, на шее золотое колье, а в ушах крупные серьги прямоугольной формы.

Сара собрала волосы в гладкий пучок и сделала дневной макияж, подчеркнув пухлые губы розовым блеском. Ногти Сампайо были накрашены светлым лаком.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Напомним, еще совсем недавно Сара Сампайо показывала фотографии со своего роскошного отпуска, который она провела с любимым в Италии.

Сара Сампайо / Фото: Instagram Сары Сампайо

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