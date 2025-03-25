Надела платье-бюстье: Кэти Холмс пришла на премьеру мюзикла в Нью-Йорке

На Бродвее в Нью-Йорке состоялась премьера нового мюзикла основанного на известной пьесе Уильяма Шекспира "Отелло". Среди гостей мероприятия была и актриса Кэти Холмс.

Она надела по такому случаю черное приталенное платье от бренда Khaite из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025. Наряд актрисы был лаконичным, а носила платье она в сочетании с креативными туфлями на ремешках и небольшой сумкой из змеиной кожи. Длинные волосы Кэти распустила и уложила в легкие локоны, на лице у нее был макияж с яркой помадой на губах.

Кэти Холмс / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетили Дженнифер Лопес и ее 17-летняя дочь Эмма. Мама нарядилась в костюм с камнями и кристаллами от Zuhair Murad, а вот дочь выбрала полосатый брючный костюм и рубашку.

Дженнифер Лопес и ее дочь Эмма / Фото: Associated Press

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