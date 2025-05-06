Надела платье-галстук: Деми Мур пришла в креативном и концептуальном наряде на Met Gala

Деми Мур / © Associated Press

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62-летняя звезда решила пойти против течения и вместо костюма или рубашки, которые выбрали большинство гостей Met Gala 2025, отдала предпочтение платью.

Однако ее наряд был не очень обычным. Деми Мур пришла в виде мужского галстука — если присмотреться (ну и включить фантазию), то можно увидеть, что верхняя часть платья — это петля галстука, лиф — это узел галстука, а юбка — это его низ, шлейф же является тонкой частью галстука, которую также называют «хвостом».

Деми Мур / © Associated Press

Также можно заметить, что ее наряд выполнен в типичной стилистике этого аксессуара — в полоску. Создал это платье бренд Thom Browne.

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Свой образ актриса дополнила длинным красным маникюром, лаконичной прической с низким пучком и роскошными бриллиантами от Shiphra.

Деми Мур / © Associated Press

Напомним, что в прошлом году Деми тоже блистала на этом мероприятии в оригинальном платье, но ее наряд был создан брендом Harris Reed. В том платье она напоминала райскую птичку.

Деми Мур в 2024 году / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press