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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
469
Время на прочтение
1 мин

Надела платье-галстук: Деми Мур пришла в креативном и концептуальном наряде на Met Gala

Звезда умеет выглядеть необычно и в очередной раз это доказала.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

62-летняя звезда решила пойти против течения и вместо костюма или рубашки, которые выбрали большинство гостей Met Gala 2025, отдала предпочтение платью.

Однако ее наряд был не очень обычным. Деми Мур пришла в виде мужского галстука — если присмотреться (ну и включить фантазию), то можно увидеть, что верхняя часть платья — это петля галстука, лиф — это узел галстука, а юбка — это его низ, шлейф же является тонкой частью галстука, которую также называют «хвостом».

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Также можно заметить, что ее наряд выполнен в типичной стилистике этого аксессуара — в полоску. Создал это платье бренд Thom Browne.

Свой образ актриса дополнила длинным красным маникюром, лаконичной прической с низким пучком и роскошными бриллиантами от Shiphra.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Напомним, что в прошлом году Деми тоже блистала на этом мероприятии в оригинальном платье, но ее наряд был создан брендом Harris Reed. В том платье она напоминала райскую птичку.

Деми Мур в 2024 году / © Associated Press

Деми Мур в 2024 году / © Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
469
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