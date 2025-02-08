Надела платье из кружева: красивая Анджелина Джоли блистала на церемонии Choice Awards

7 февраля в Америке прошла 30-я церемония Critics' Choice Awards, награды на которой вручаются за лучшие достижения в области кинопроизводства и телевизионных программ.

Среди гостей церемонии появилась голливудская звезда Анджелина Джоли, поскольку она была номинирована в категории "Лучшая актриса", но уступила победу Деми Мур.

На мероприятии она появилась в длинном платье от Elie Saab из коллекции весна-лето 2025. Наряд был бежевого цвета, выполнен из цветочного кружева, имел небольшой шлейф и V-образное декольте, которое демонстрировало туту актрисы в виде птицы. Также можно заметить, что наряд выполнен немного в ретро стилистике, напоминающей вечернюю моду 30-х годов.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Волосы Анджелина просто распустила, а на лице у нее был макияж с яркой помадой, которая сочеталась по цвету с оттенком ее маникюра. Из украшений она надела только пару серег.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Днем ранее 49-летняя актриса посетила церемонию вручения премии Maltin Modern Master Award, которая прошла в рамках 40-го Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. Тогда на ней было платье-комбинация оттенка сливочного масла созданное брендом Brunello Cucinelli.

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