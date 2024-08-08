Надела платье, как тунику: молодая актриса скопировала образ миллионерши Ники Хилтон

24-летняя актриса Изабела Феррер появилась в Нью-Йорке 5 августа, когда посещала очередное мероприятие посвященное выходу фильма "Оставь, если любишь". Девушку подловили в Сохо в необычном наряде, ведь она сочетала длинное белое платье-рубашку с принтом в виде больших ландышей, со светлыми джинсами.

Платье Изабела носила как тунику, ведь расстегнула пуговицы до самой талии. Это платье на ней было от бренда Oscar de la Renta. Также наряд молодой актрисы дополнили милые сатиновые туфли от бренда Malone Souliers, которые выполнены в голубом цвете.

Также она сделала легкий макияж, надела длинные серьги с камнями и накрутила волосы в легкие локоны.

Изабела Феррер / Фото: Getty Images

Точно такое же платье с ландышами не так давно надевала для прогулки миллионера Ники Хилтон - младшая сестра Пэрис Хилтон. Но в отличии от Изабелы, Ники надела наряд именно как платье, дополнив сумкой Hermes Kelly нежно-зеленого оттенка.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Изабела сейчас в центре внимания из-за того, что сыграла вместе с Блейк Лайвли в экранизации романа "Оставь, если любишь". Девушке досталась роль главной героини в юности.

Читайте также:

Блейк Лайвли в красивых и ярких нарядах (17 фото)