Надела платье, которому 18 лет: Ариана Гранде опять смогла удивить выбором наряда

Ариана Гранде показала свою эксклюзивность — она надела архивное платье от Dior.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ариана Гранде

Ариана Гранде / © Associated Press

Наряд был розового цвета — актриса продолжает внедрять в образы эстетику доброй волшебницы Глинды, которую сыграла в фильме «Wicked: Чародейка».

Платье Гранде было создано еще Джоном Гальяно для коллекции осень-зима 2007. Та коллекция была особенной, поскольку стала признанием модельера в любви к наследию Dior — она показал на подиуме драматичные силуэты, ручную отделку и переосмыслил культовый стиль New Look.

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Это было платье на одно плечо и с оборками на бедре. Наряд также украшали складки ткани, декор бусинами и другим цветочным декором. Дополнили лук звезды лаконичные украшения и прическа-пучок в стиле Старого Голливуда.

Похожее платье, но черного цвета, в 2007 году носила актриса Ева Грин. Но в отличии от платья Арианы, наряд Евы не был украшен декором.

Ева Грин / © Associated Press

Ева Грин / © Associated Press

