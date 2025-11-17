- Дата публикации
Надела платье, которому 18 лет: Ариана Гранде опять смогла удивить выбором наряда
Ариана Гранде показала свою эксклюзивность — она надела архивное платье от Dior.
Наряд был розового цвета — актриса продолжает внедрять в образы эстетику доброй волшебницы Глинды, которую сыграла в фильме «Wicked: Чародейка».
Платье Гранде было создано еще Джоном Гальяно для коллекции осень-зима 2007. Та коллекция была особенной, поскольку стала признанием модельера в любви к наследию Dior — она показал на подиуме драматичные силуэты, ручную отделку и переосмыслил культовый стиль New Look.
Это было платье на одно плечо и с оборками на бедре. Наряд также украшали складки ткани, декор бусинами и другим цветочным декором. Дополнили лук звезды лаконичные украшения и прическа-пучок в стиле Старого Голливуда.
Похожее платье, но черного цвета, в 2007 году носила актриса Ева Грин. Но в отличии от платья Арианы, наряд Евы не был украшен декором.