Надела платье, которому 20 лет: дочь Кэтрин Зеты-Джонс повторила ее роскошный образ
Гламурное вечернее платье являлось винтажным и одолжила девушка его из шкафа своей знаменитйо матери, который, вероятно, хранит еще много сокровищ из мира моды.
Кэтрин Зете-Джонс невероятно повезло, ведь ее дочь Кэрис, которой сейчас 22 года, выросла очаровательной девушкой, а также обожает красивые вещи, как и сама актриса. Кэрис, при выборе нарядов, часто заглядывает в гардероб своей знаменитой мамы и одалживает что-то.
На гала-вечер в Нью-Йорке, на котором сопровождала своего отца Майкла Дугласа, она выбрала черное коктейльное платье с тонкими бретельками, которое в зоне декольте было украшено гламурным декором из бисера, а вот на юбке у него были небольшие рюши в несколько слоев.
Этому наряду уже 20 лет и в 2005 году его носила мать девушки во время 20-й ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла, которая проводится для чествования артистов, оказавших большое влияние на развитие музыки.
В тот вечер Кэтрин Зета-Джонс дополнила лук босоножками с бисером и гламурным клатчем.
Надевает платья Кэтрин ее дочь не впервые. Ранее девушка появилась в нежно-розовом наряде матери от дизайнера Эмануэля Унгаро на праздновании своего дня рождения.