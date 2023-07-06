Надела платье-купальник: супермодель Хайди Клум подчеркнула фигуру необычным нарядом

50-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум продемонстрировала необычный образ - звезда надела платье-купальник с драпировкой и узлами. Платье было выполнено в двух цветах - черном и кобальтовом - и подчеркивало стройную фигуру знаменитости.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Женщина дополнила образ цепочкой с синим кулоном на шее, черными босоножками на каблуках, макияжем и красным маникюром и педикюром. Волосы звезда подиума распустила уложила в легкие локоны.

Это двухцветное платье она надела на показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Jean Paul Gaultier, который проводился в Париже в рамках Недели высокой моды. Кстати, в шоу приняла участие еще одна супермодель 90-х - француженка Летиция Каста.

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