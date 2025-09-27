Надела платье, о котором все говорят: королева Дании Мэри появилась в нетипичном наряде

Королева Мэри

Реклама

24 сентября Национальный музей Дании представил результаты своих новейших и самых новаторских исследований на эксклюзивном мероприятии для фондов, партнеров и друзей. Гостьей мероприятия стала королева Мэри и на этом мероприятии она появилась впервые.

Ее Величество очаровала публику, когда вышла в свет, ведь надела на мероприятие темно-синее креповое платье с воланами от бренда Carla Zampatti, которым вновь подтвердила, почему ее часто называют одной из самых элегантных королевских особ Европы. Такой образ не решилась бы надеть любая другая королевская особа.

Королева Мэри / instagram.com/detdanskekongehus

Наряд был длинны миди и без рукавов, но главным его украшением была эффектная деталь — вертикальная каскадная оборка из органзы, спускающаяся от плеча до колен.

Реклама

Королева Мэри / instagram.com/detdanskekongehus

Образ королева дополнила туфлями из замши от Gianvito Rossi, элегантной прической и роскошными серьгами-люстрами в ушах, которые, вероятно, были инкрустированы бриллиантами и аквамаринами.

Королева Мэри / instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мэри / instagram.com/detdanskekongehus