Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин
1 мин

Надела платье, о котором все говорят: королева Дании Мэри появилась в нетипичном наряде

Ее Величество вновь поразила своим стилем. На этот раз удивила образом для визита в Национальный музей в Копенгагене.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Королева Мэри

Королева Мэри

24 сентября Национальный музей Дании представил результаты своих новейших и самых новаторских исследований на эксклюзивном мероприятии для фондов, партнеров и друзей. Гостьей мероприятия стала королева Мэри и на этом мероприятии она появилась впервые.

Ее Величество очаровала публику, когда вышла в свет, ведь надела на мероприятие темно-синее креповое платье с воланами от бренда Carla Zampatti, которым вновь подтвердила, почему ее часто называют одной из самых элегантных королевских особ Европы. Такой образ не решилась бы надеть любая другая королевская особа.

Королева Мэри / instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мэри / instagram.com/detdanskekongehus

Наряд был длинны миди и без рукавов, но главным его украшением была эффектная деталь — вертикальная каскадная оборка из органзы, спускающаяся от плеча до колен.

Королева Мэри / instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мэри / instagram.com/detdanskekongehus

Образ королева дополнила туфлями из замши от Gianvito Rossi, элегантной прической и роскошными серьгами-люстрами в ушах, которые, вероятно, были инкрустированы бриллиантами и аквамаринами.

Королева Мэри / instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мэри / instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мэри / instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мэри / instagram.com/detdanskekongehus

Кронпринцесса Мэри - новая королева Дании (20 фото)

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с королевой Маргрете II / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с королевой Маргрете II / © Getty Images

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри и ее сын принц Кристиан / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри и ее сын принц Кристиан / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
215
