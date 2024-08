Надела платье от любимой подруги: Ева Лонгория посетила Демократический национальный съезд

Актриса Ева Лонгория приняла участие в съезде демократической партии, которую поддерживает, и поэтому вышла на сцену Чикаго, чтобы произнести речь. Съезд проходил с 19 по 22 августа.

Она надела миди платье синего цвета, который символизировал цвета партии. Это был наряд от близкой подруги Евы - британского дизайнера Виктории Бекхэм.

Юбка платья была немного расклешенной на подоле, рукава были короткими и объемными, а вот на животе этот однотонный наряд украшали небольшие складки ткани. Образ Лонгория дополнила черными лаконичными босоножками прической-хвостом и макияжем. В ушах у нее сверкали серьги с бриллиантами.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Буквально через несколько дней после этого события Лонгория появилась на мероприятии в Калифорнии - вечеринке, которую организовали в честь шестилетия организации This Is About Humanity, которую также посетила и невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес.

Ева Лонгория и Лорен Санчес / Фото: Getty Images

