Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Надела платье под цвет своего бренда: Хейли Бибер сияла на публике в наряде расшитом пайетками

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
119
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Надела платье под цвет своего бренда: Хейли Бибер сияла на публике в наряде расшитом пайетками

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Ее бренд средств по уходу за кожей и косметики Rhode дебютировал в США в прошлом году.

Американская модель Хейли Бибер посетила важное для себя мероприятие в Лондоне - вечеринку по случаю запуска ее косметического бренда Rhode в Великобритании. Мероприятие состоялось 17 мая в Chiltern Firehouse.

Девушка выбрала эффектное серое платье без бретелек от бренда Numero Ventuno из коллекции осень-зима 2023.

Наряд был приталенным, не имел бретелек, а также полностью был расшит пайетками. Образ Бибер дополнила туфлями в цвет, а также большими серебристыми серьгами в виде ракушек.

Хейли Бибер / © Getty Images
Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Платье в таком оттенке начинающая предпринимательница выбрала не просто так, ведь в похожем оттенке выполнена упаковка ее косметики.

На странице бренда в Instagram она также опубликовала забавное видео, в котором позирует в футболке с надписью Англия и флагом страны в руках. У Хейли красивый макияж. Также в кадре периодически появляются средства ее бренда.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
119
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация