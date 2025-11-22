Надела платье поверх брюк: Кэти Холмс повторила свой "вирусный" модный трюк

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс посетила гала-концерт The Shed 2025 и открытие выставки, которые прошли в Нью-Йорке. Актриса позволила рассмотреть свой наряд перед началом мероприятия, когда позировала фотографам.

В этот раз ее стилист Бри Уэлч одела Холмс в наряд от нью-йоркского бренда Attersee и это был очень необычный выбор, поскольку сочетал длинное черное платье без рукавов и с крючками вместо пуговиц, и брюки. В руке Кэти держала сумку от бренда Loro Piana в популярном квадратном дизайне.

Кэти Холмс / © Getty Images

Но сочетание брюк и платья — это не ново для Холмс. Двумя годами ранее актриса произвела фурор, когда тоже прибегла к такому же модному решению, но в тот раз ее образ сочетающий синее платье и широкие джинсы оценили не все, многие ее даже критиковали.

Кэти Холмс / © Associated Press

Но затем Холмс посетила интервью Дрю Бэрримор, в котором решила проккоментировать свой выбор.

«Я знала, что хочу там танцевать, потому что собиралась пойти с племянниками. Поэтому я надела кроссовки и подумала, что выгляжу круто», — сказала звезда. «Я чувствовала себя круто, прекрасно, а потом проснулась на следующее утро и подумала: „О боже!“» — добавила она, имея в виду последовавший за этим ажиотаж в социальных сетях и критику ее образа.